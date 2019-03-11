كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تتهم الهند بتقديم رواية زائفة بشأن طائرة إف -16 لتضليل المجتمع الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية، مزاعم الهند، بأن طائرة مقاتلة من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الباكستانية أسقطتها طائرة حربية هندية، في معركة وقعت مؤخرًا حول حدود كشمير، بأنها "لا أساس لها تمامًا".

واتهمت إسلام آباد، في بيان، الحكومة الهندية أيضًا بتقديم رواية زائفة لـ"تضليل المجتمع الدولي" لتحقيق أهداف سياسية داخلية.

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وأضاف بيان وزارة الخارجية الباكستانية: "تستمر الحكومة الهندية ووسائل الإعلام الهندية في نشر المعلومات المضللة لتضليل المجتمع الدولي، والشعب الهندي، لتحقيق مكاسب سياسية محلية، بينما يحاولون تغطية إخفاقاتها وفشلها الناتج عن ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الادعاءات الكاذبة لطائرة هندية أسقطت طائرة إف -16 باكستانية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يعني فقط إرضاء الجمهور الهندي المحلي، لكن في هذه العملية أيضًا كشفوا أكاذيبهم الواحدة تلو الأخرى.

وجاء البيان في أعقاب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، الذي ادعى أن نيودلهي لديها روايات شهود عيان وأدلة الكترونية لإثبات إسقاط طائرة إف -16.