كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفنزويلي يقدم المراقبة الجوية على خطوط الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، إن الجيش الفنزويلي أدخل نظام مراقبة جوية على خطوط الكهرباء في البلاد، لحماية نظام الطاقة الخاص به ومنع وقوع مزيد من الحوادث.

وحسب تلفزيون فنزويلا "VTV"، قال "لوبيز"، أمس الأحد: "أطلقت القوات المسلحة الفنزويلية نظام مراقبة جوي لخطوط الكهرباء اليوم، ومنذ أمس احتلت جميع المرافق الاستراتيجية ... للحماية المادية على مستويات مختلفة من أجل تثبيت النظام ومنع أي هجمات أخرى".

واجتاح انقطاع التيار الكهربائي، فنزويلا يوم الخميس، فيما أبلغت شركة الكهرباء الوطنية كوربوليك عن "تخريب" في محطة كهرباء هيدروليكية كبرى تسمى جوري.