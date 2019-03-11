كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال يعتقل صيادين اثنين قبالة غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال أحد الصيادين إن "بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين، ومطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت الصيادين محمد عدنان السلطان، وحسن أكرم زايد".

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتقوم بمهاجمتهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم في بحر القطاع بشكل يومي.