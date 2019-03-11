كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسعى لخفض الإنفاق غير الدفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح في ميزانيته للسنة المالية 2020 اليوم الإثنين تخفيض الكونغرس الإنفاق غير الدفاعي 5% وزيادة الإنفاق على الجيش والرعاية الصحية لقدامى المحاربين وأمن الحدود.

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ومن المقرر نشر اقتراح ترامب على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يكون ذلك أول جزء من معركة ترامب المريرة هذا العام بشأن التمويل مع الكونغرس الذي يسيطر على الموارد المالية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يرفض الكونغرس اقتراح الرئيس الجمهوري بشأن الميزانية، ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتحتاج ميزانيات الإنفاق عادة إلى 60 صوتاً لإقرارها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعداً فيه.