حيفا: اعتقال 14 شابا بشبهة تشكيل عصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 عاما من منطقة حيفا، وذلك بشبهة تشكيل عصابة عملت خلال فترة طويلة على اقتحام محلات ومنازل في عدة مناطق بالبلاد وسرقة ممتلكات تقدر بمئات آلاف الشواقل. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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