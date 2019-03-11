كريستيانو: قادرون على تعويض الخسارة أمام أتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن زملائه في يوفنتوس الإيطالي قادرين على تعويض خسارة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد (2-0)، عندما يلتقي الفريقان إيابا غدا الثلاثاء.

وقال كريستيانو في تصريحات لقناة اليوفي "الفريق يمتلك الثقة في قدرته على تقديم مباراة كبيرة، وأنا أيضا.. حقيقة الأمر، نستطيع أن نعيش ليلة استثنائية، سواء داخل الملعب أو في المدرجات".

وأردف "أتلتيكو فريق قوي، الجميع يعلم هذا.. هو يدافع بطريقة جيدة، ولا يخاطر، كما أنه يجيد الهجمات المرتدة، لكننا على أهبة الاستعداد.. نريد فعل أي شيء للفوز عليه، التفاصيل ستصنع الفارق، لكننا نريد المرور لدور الثمانية".

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وتابع "هذه هي كرة القدم، لم يكن يتوقع أحد خسارتنا في مباراة الذهاب، لكن كل شيء وارد.. نريد الرد بقوة على ملعبنا، وأمام جماهيرنا".

وطالب رونالدو، الذي سجل 22 هدفا في شباك الأتلتي، عندما كان لاعبا في ريال مدريد، بدعم الجماهير، والتفكير بإيجابية، رغم تخلي البعض عنهم عقب خسارة الذهاب.

كما أكد أن "البيانكونيري" يقدم موسما "رائعا"، بعيدا عن موقفه في البطولات المختلفة، موضحًا أنه يشعر شخصيًا بسعادة كبيرة، خلال موسمه الأول في إيطاليا.