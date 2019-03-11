الرئيس الإيراني يزور العراق على وقع العقوبات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وتأتي الزيارة في ظل ضغوط أميركية على بغداد للحد من العلاقات مع طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس روحاني قوله، إن إيران مصممة على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق.

وتعد هذه الزيارة رسالة قوية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بأن إيران لا تزال تحتفظ بنفوذ في بغداد وهي ساحة رئيسية في التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.

وقال روحاني في مطار مهر أباد بطهران إننا "مهتمون بشكل كبير جدا بتعزيز علاقاتنا مع العراق ولا سيما التعاون في مجال النقل، لدينا مشروعات مهمة سيتم بحثها خلال هذه الزيارة".

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وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إنه سيتم خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والصحة.

وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لرويترز إن "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على إيران. هذه الزيارة ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني".

وهذه هي الزيارة الأولى لروحاني إلى العراق منذ توليه الرئاسة في العام 2013. وخاض البلدان حربا دامية استمرت ثمانية أعوام بين 1980 و1988، لكن تأثير إيران السياسي تنامى في العراق بعدما أطاح الغزو الأميركي في العام 2003 بنظام صدام حسين.