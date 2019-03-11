مدرب ريال مدريد يعقب بعد العودة للانتصارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، عن صعوبة الفوز على بلد الوليد بالنتيجة 4-1، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كانت مباراة صعبة، الجميع شارك في الإعداد لها.. أعترف باحترافية وجهد اللاعبين، كانت مواجهة عاطفية بعد أسبوع صعب، المنافس لعب بحماس وطاقة كبيرة".
وأضاف "ريال مدريد يحظى بلاعبين كبار وأشخاص رائعين، معظمهم كانوا ملتزمين مع النادي، وزملائهم، ومعي".
وتابع "من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الضوضاء حولنا، بعد أسبوع صعب.. لكن الروح كما هي، ونعمل حاليا من أجل المباراة المقبلة، نريد العودة سريعا، وتحقيق أكبر عدد من النقاط".
وعن إمكانية إقالته، قال "لا أعلم ما سيحدث، أنا أكرس نفسي للعمل مع النادي فقط".
وبخصوص لاعبه إيسكو، أجاب سولاري "لقد أوضحت أزمة إيسكو.. تعاملنا مع الموقف، وسنبدأ من جديد".
وردا على مقولة ناتشو فيرنانديز، إنه سيلعب مع سولاري حتى الموت، قال "وأنا أيضا سأموت مع هؤلاء اللاعبين".
واختتم تصريحاته، قائلا "كان أسبوعا صعبا، لقد وضعنا الكثير من الضغط على كاهلنا، والفوز بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الرضا والفخر".
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