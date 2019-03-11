انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات حكومة الوفاق تعلن حالة الطوارئ والنفير بسرت الليبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 09:49 صباحاً - أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق حالة النفير والطوارئ واستدعاء كافة وحداتها العسكرية الاحتياطية؛ على خلفية تقدّم قوات تابعة لحفتر جنوبي مدينة سرت (شمالي البلاد).

وأضاف بيان القوة المنشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن قواتها قامت بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة، وبأنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها.

وأوضحت أن "ما تقوم به قوات حفتر من استفزاز للقوة لأكثر من مرة هو مرفوض تماماً، ولن نقف موقف المتفرج".

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وأكدت القوة أن "أي محاولة اعتداء على المدينة هو بمنزلة إعلان حرب ستكون عواقبها كارثية، ونحن مستعدون لها".

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقاطع مصوّرة لتجول دوريات تابعة لقوات حفتر في البوابة الجنوبية بسرت (450 كم شرق طرابلس).

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).