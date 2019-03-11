شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دولية تكشف حجم الأسلحة التي باعتها أمريكا للعالم في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف معهد أبحاث سويدي، اليوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة قامت بتوريد أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، في آخر تقرير له حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات نقل الأسلحة زاد بحوالي 8% خلال الفترة 2018-2014 مقارنة بالفترة .2013-2009

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واستحوذت الولايات المتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، مقابل 30% خلال الفترة من .2013-2009

وذكر “سيبري” أن الولايات المتحدة باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 دولة، أكثر بكثير من أي مورد رئيسي آخر.

وقال أود فلورانت رئيس برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة في سيبري في بيان، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تضمنت “أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية وعدد كبير من القنابل الموجهة”.