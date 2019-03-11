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عاصفة توقف حركة القطارات في ألمانيا

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أوقفت شركة النقل الألمانية، دويتشه بان، حركة القطارات ذات المسافات الطويلة وبعضها الإقليمي غربي البلاد بسبب هبوب عاصفة.

وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنها تعمل على إيقاف قطارات بمحطات في بولاية شمال الراين-وستفاليا الواقعة غربي البلاد لانسداد العديد من خطوط السكة الحديد إثر سقوط أشجار على المسارات والقضبان الحديدية.

ومن جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرًا - يستمر حتى وقت متأخر من اليوم - لأجزاء كبيرة غربي البلاد ووسطها من عاصفة تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر بالساعة.


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