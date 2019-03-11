شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة توقف حركة القطارات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت شركة النقل الألمانية، دويتشه بان، حركة القطارات ذات المسافات الطويلة وبعضها الإقليمي غربي البلاد بسبب هبوب عاصفة.

وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنها تعمل على إيقاف قطارات بمحطات في بولاية شمال الراين-وستفاليا الواقعة غربي البلاد لانسداد العديد من خطوط السكة الحديد إثر سقوط أشجار على المسارات والقضبان الحديدية.

ومن جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرًا - يستمر حتى وقت متأخر من اليوم - لأجزاء كبيرة غربي البلاد ووسطها من عاصفة تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر بالساعة.