شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة توقف حركة القطارات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنها تعمل على إيقاف قطارات بمحطات في بولاية شمال الراين-وستفاليا الواقعة غربي البلاد لانسداد العديد من خطوط السكة الحديد إثر سقوط أشجار على المسارات والقضبان الحديدية.
ومن جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرًا - يستمر حتى وقت متأخر من اليوم - لأجزاء كبيرة غربي البلاد ووسطها من عاصفة تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر بالساعة.
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