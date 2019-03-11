شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج طراز «737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخطوط الإثيوبية ـ على حسابها الرسمى على موقع (تويتر) اليوم - "لم تعرف بعد أسباب حادث سقوط الطائرة البوينج 737 أمس، مشيرة إلى أنها قررت إيقاف العمل بـ"737 ماكس" حتى إشعار آخر، وحتى تظهر نتائج التحقيق فى أسباب الحادث".
وأكدت الخطوط الإثيوبية أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازى لسلامة الرحلات الجوية. وفى سياق متصل، أوقفت الصين أسطول طائراتها الداخلى بأكمله من طائرات (بوينج 737 ماكس) عن الطيران بعد حادث الطائرة الإثيوبية.
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