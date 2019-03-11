قرار مفاجئ من الصين بتعليق رحلات "بوينج 737 ماكس 8"

وجهت السلطات الصينية، الإثنين، طلبًا لشركات الطيران الداخلية، بتعليق رحلات طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8، وذلك بعد تحطّم طائرة من الطّراز نفسه تابعة للخطوط الجوّية الإثيوبيّة كانت متّجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.



وقال المكتب الصيني للطيران المدني، في بيان، إنّ استخدام تلك الطائرات قد يُستأنف بعد تأكيد من جانب السُلطات الأمريكيّة وشركة بوينج فيما يتعلّق بـ "الإجراءات المتّخذة لضمان سلامة الرّحلات بشكل فعّال".

وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة بوينج 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها.

وأعلنت شركة الخطوط الإثيوبية مقتل الركّاب الـ157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة الأحد.





وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وبرر المكتب الصيني للطيران المدني قرارا بالتأكيد على أنه "في ضوء أنّ الحادثين الجوّيَين يتعلّقان بطائرتَي بوينج 737 ماكس 8 كان قد تمّ تسليمهما حديثاً، وأنّ الحادثين وقعا خلال مرحلة الإقلاع، فهناك قدر من التشابه بينهما".

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وأشار المكتب الصيني للطيران المدني إلى أنّ إجراء تعليق رحلات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 سيدخل حيّز التنفيذ الإثنين.





وقالت هيئة الطيران الصينية إنها ستتصل بإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وبوينج؛ حيث تعد الصين من الأسواق المهمة لصناعة الطائرات الأمريكية، وتبلغ حصتها نحو 5 عدد طائرات البوينج طراز 737-ماكس التي يتم تسليمها في العالم.

وسلمت الشركة 76 طائرة بوينج طراز 737-ماكس إلى خطوط صينية طلبت 104 طائرات أخرى، وفقا لبيانات منشورة على موقع مصنّع الطائرات الأمريكي والذي تم تحديثه في يناير/كانون الثاني.

وتقوم بوينج وشريكها شركة الطائرات الصينية (كوميرشال ايركرافت كوربوريشن) بتشغيل مصنع في مدينة تشوشان بشرق البلاد لوضع اللمسات الأخيرة على الأقسام الداخلية من طائرات 737-ماكس لشركات صينية.





وقام المصنع بتسليم أول طائرة طراز ماكس-8 للخطوط الصينية إير تشاينا في ديسمبر/كانون الأول 2018. ويتم تجميع الطائرات في رينتون بولاية واشنطن الأمريكية قبل نقلها إلى تشوشان لوضع اللمسات الأخيرة على الأعمال الداخلية.