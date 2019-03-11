الان تتابع روحاني يصل إلى العراق وسط ضغوط العقوبات الأميركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تتزامن مع ضغوط أميركية على بغداد، للحد من العلاقات مع طهران.
وتعد الزيارة هي الأولى لروحاني إلى العراق منذ توليه الرئاسة في العام 2013. وخاض البلدان حربا دامية استمرت ثمانية أعوام بين 1980 و1988، لكن تأثير إيران السياسي تنامى في العراق بعدما أطاح الغزو الأميركي في العام 2003 بنظام صدام حسين.
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