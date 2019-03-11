مقترح إيراني بإلغاء التأشيرات بينها والعراق واتهام شقيق "روحاني" بـ«غسل الأموال»

تصر إيران على إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق منذ 4 سنوات، بسبب تزايد أعداد الإيرانيين الذين يتوجهون سنوياً إلى العراق خلال المناسبات الدينية.

ورجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد، أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق خلال الزيارة التي يبدأها اليوم الاثنين الرئيس حسن روحاني للعراق، لمدة 3 أيام.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن «هناك أخباراً سارة وجيدة بشأن تأشيرات الدخول مع العراق خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى بغداد».

وأضاف: «اقترحت على الإخوة العراقيين أن يتم إلغاء التأشيرة بين البلدين، أو أن تكون من دون مقابل، أو أنه يجب تقليصها على الأقل»، مبيناً أن «المحادثات مستمرة مع العراق وآمل أن يتم الإعلان عن أخبار جيدة غداً».

ووصل وزير الخارجية الإيراني، مساء السبت، إلى بغداد تحضيراً لزيارة روحاني إلى العراق، وهي أول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية عام 2013.

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إلى ذلك، يواجه حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهامات قضائية بالحصول على رشاوى مالية ضخمة لتمرير صفقات مشبوهة، وكذلك التورط بعمليات غسل أموال مع رجال أعمال قبل سنوات، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، أمس الأحد، نقلاً عن هذه المصادر المطلعة التي لم تفصح عن هويتها، أن الأخ الشقيق لروحاني ومستشاره السابق الذي اعتقلته السلطات قبل عامين قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية باهظة، والذي أعيدت محاكمته مؤخراً ضالع في فساد مالي لصالح أفراد مقابل حصوله على مبالغ طائلة كرشوة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن رجال أعمال إيرانيين مثل دانيال زاده وعدد من رؤساء بنوك محلية متورطون في القضية نفسها، والتي يُتهم الرئيس الإيراني بالوقوف وراء عرقلة التحقيقات بها من قبل خصومه السياسيين.

وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر قضائية رسمية الاتهامات الموجهة لشقيق روحاني حتى الآن، حيث من المرجح أن يواجه نظيرها أحكاماً ثقيلة بالسجن لعدة سنوات حال إدانته بشكل نهائي، وفقا لوكالة «فارس».

يشار إلى أن برلمانيين إيرانيين طالبوا في فبراير/شباط الماضي بعقد محاكمات علنية عاجلة لشقيقي رئيس البلاد حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانجيري، لاتهامهما بالتورط في قضايا فساد واختلاسات مالية. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن نحو 20 نائباً أغلبهم من جبهة الصمود الأصولية داخل برلمان طهران بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية السابق صادق آملي لاريجاني، دعوا فيها الأخير إلى اتخاذ قرار عاجل حيال قضيتي كل من حسين فريدون شقيق روحاني ومهدي جهانجيري شقيق نائبه الأول.