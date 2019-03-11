مسؤول أمريكي يطالب حكومة بلاده برد قوي تجاه قطر

طالب مسؤول أمريكي حكومة بلاده برد قوي تجاه قطر، كما طالب بالضغط على الحكومة القطرية حتى تصدر أمراً لشركات الطيران المملوكة لها بوقف الرحلات الجديدة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، شن رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، نيوت جينجريتش، هجوماً عنيفاً ضد الخطوط القطرية لعدم التزامها باتفاقيات السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم الدوحة للشركة .

ويعمل جينجريتش مستشاراً لشركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية.

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ووفقاً ل«العين الإخبارية» أوضح جينجريتش، في مقال نشره بموقع «فوكس نيوز»الخميس الماضي، أن اتفاقية السماوات المفتوحة تسمح بتسيير رحلات جوية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، مؤكداً أن أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية،والتي أبرمتها واشنطن مع البلدان التي لديها شركات طيران مملوكة للحكومة، أن الرحلات يجب أن تعكس طلب السوق الفعلي، ويضمن ذلك عدم تحقيق خسائر بهدف دفع شركات أخرى للإفلاس.

وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، اتخذت خطوة كبيرة في يناير 2018، عندما أجبرت قطر على الموافقة على تبني الشفافية في ما يتعلق بالشؤون المالية لشركات الطيران التي تملكها، كما ألزمتها بالامتناع عن إضافة مزيد من الرحلات من بلدان أخرى إلى أمريكا.

وقال: لكن سرعان ما بدأت قطر بالتحايل على هذه الاتفاقية، فالخطوط القطرية تمتلك حصة نسبتها 49% في طيران إيطاليا، ولكن يقوم رئيس الشركة القطرية بتصريحات حول مستقبل الشركة الإيطالية كما لو كان مسؤولاً،لاعتماد الايطالية على قطر لتجنب الافلاس.