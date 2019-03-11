"البيان": لا يختلف اثنان على الدور العربي للإمارات

أكدت صحيفة خليجية، أنه لا يختلف اثنان على الدور العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفها الإيجابية الواضحة والفعالة لدعم القضايا العربية كافة، وهذا نهج وسياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن.

وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إلى أنه ضمن أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عبّرت الإمارات عن مواقفها بشكل واضح، حيث دعت لمواجهة التدخلات الإقليمية المستمرة، وأكدت ضرورة التنسيق الذي يحمي وحدة الأراضي العربية وأنظمتها السياسية من التدخلات الخارجية، مع احترام التباين الطبيعي في وجهات النظر ضمن الأسرة العربية.

وأضافت أن دولة الإمارات كشفت في كلمتها خلال الاجتماع، عن الدور الخطير الذي تلعبه إيران وتدخلاتها السافرة والمستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمته في الاجتماع، أن الإمارات تسعى لعلاقات طبيعية مع كل الجيران في العالم، وفي مقدمتهم إيران، على أساس احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي.. كما أكد معاليه، التزام دولة الإمارات ضمن التحالف العربي بإعادة الشرعية لليمن، ورفض الانقلاب على الدولة، كما أكد موقف دولة الإمارات في دعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم وكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين، والذي بلغ العام الماضي نحو 54 مليون دولار.. وأكد أهمية الحل السياسي، وإعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية.

وخلصت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى القول " إنها سياسة الإمارات التي لم تحِد قط عن الإجماع العربي والدعم الفعال للقضايا العربية كافة".