الثورة الصناعية محور محادثات كوريا وماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتصدر الثورة الصناعية الرابعة المحادثات التي تجري غدا بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، خلال الزيارة التي يقوم بها الأول لكوالالمبور، ضمن جولة تشمل بروناوي وكمبوديا.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة القول، إن الجولة التي تعد الأولى للرئيس خارج البلاد منذ بداية العام، تهدف إلى حشد تأييد هذه الدول لسياسة السلام في شبه الجزيرة الكورية.