السيسي يكلف كامل بتطوير سكك حديد مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، بتولي مسؤولية وزارة النقل والمواصلات المصرية، وتطوير السكة الحديدية ومرافق النقل بحلول عام 2020.

Advertisements

وأوضح الرئيس السيسي في مداخلة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، أنه لم يتم تعيين «كامل الوزير» وزيرا للنقل حتى الآن، لأنه لا بد من موافقة مجلس النواب المصري إلا أن المجلس في إجازة حاليا، مؤكدا أنه سيتم حلف اليمين الدستورية عقب عودة انعقاد مجلس النواب، وبعد الحصول على موافقته على وزير النقل الجديد.

وشدد الرئيس المصري على أن اختياره للواء كامل وزيرا للنقل كونه أحد ضباط القوات المسلحة، موجها بتسخير إمكانات الهيئة الهندسية وسلاح المركبات للنهوض بخطوط السكة الحديد المصرية.

ويأتي القرار بعد حادث السكة الحديدية الذي شهدته مصر أخيرا وراح ضحيته 24 قتيلا، وأصيب خلاله 45 شخصا بعد حريق نشب في محطة مصر وسط القاهرة بعد تصادم إحدى عربات القطار بالمصد الخرساني في نهاية الخط.