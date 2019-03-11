إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين وتقتحم الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تل أبيب

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن عشرات المستوطنين، وعبر مجموعات صغيرة، نفذوا جولاتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على البوابات الرئيسة الخارجية.

وفي الإطار نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية ستة فلسطينيين بالضفة الغربية، وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر أنه «يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن».

وتعتقل قوات الاحتلال بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب».