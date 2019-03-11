قذائف هاون تعيد التوتر بين الهند وباكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيودلهي

عادت الحرب الكلامية مجددا بين الهند وباكستان، واتهمت الأولى القوات الباكستانية بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار على طول «خط السيطرة» في كشمير، كما اتهمت جارتها بعدم اتخاذ خطوات ذات مصداقية ضد الجماعات الإرهابية.

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ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مسؤول عسكري هندي، أن القوات الباكستانية أطلقت قذائف هاون وأطلقت النار من أسلحة خفيفة في الساعات الأولى من صباح أمس، وأن الهند ردت بالمثل، حيث أعلن الجيش الهندي أمس إسقاط طائرة بدون طيار بمدينة جانجاناجار بولاية راجاستان القريبة من الحدود مع باكستان.

وتصاعدت حدة التوترات بين الجارتين النوويتين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما أعلنت جماعة «جيش محمد» التي يشتبه في أنها تنطلق من باكستان، مسؤوليتها عن هجوم وقع في فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا في الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. ولاحقا أعلنت الهند قصف أهداف داخل باكستان، وقالت إنها استهدفت مركز تدريب للإرهابيين المسؤولين عن الهجوم.

ويشهد القسم الخاضع لسيطرة الهند حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وأدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 44,500 شخص من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين.