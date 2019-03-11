الحكومة اليمنية: صبرنا نفد على خروقات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، حجة، الحديدة

حذرت الحكومة اليمنية من نفاد صبرها جراء الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة من قبل ميليشيات الحوثي، داعية الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح من تأجيج الأوضاع.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر، مرفقا تغريدته بتسجيل مصور لحريق كبير في مجمع إخوان ثابت الصناعي «أن المبعوث الخاص لليمن وفريق الرقابة الأممية مطالبون بموقف واضح من هذه الاختراقات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار، فصبر الحكومة يوشك على النفاد».

وأشار إلى أن القصف تسبب في حريق كبير في هنجرين وتلف عدد من معدات المصنع، ووصف الإرياني ما تفعله جماعة الحوثيين بأنه «تدمير ممنهج للبنية التحتية في مدينة الحديدة، من مستشفيات ومصانع»، وقال إنه «يتكرر كل يوم، في ظل صمت مطبق ومستغرب».

ميدانيا، قتل صباح أمس القائد الميداني لمقاومة حجور بمحافظة حجة الشيخ القبلي البارز أبومسلم الزعكري بعد مواجهات شرسة مع ميليشيات الحوثي، وأشار محافظ حجة السابق والقيادي في حزب المؤتمر فهد دهشوش إلى أن الحوثيين مثلوا بجثته، وأسروا أولاده وأسرته بالكامل، وفجروا منزله غرب مديرية كشر.

Advertisements

وارتكب الحوثيون خلال الأيام الثلاثة الماضية جرائم بشعة بحق أبناء حجور، حيث قامت بتصفية عدد من الوجاهات القبلية، كان آخرهم الزعكري، وكذا الشيخ محمد حمود العمري، وولده، اللذين تمت تصفيتهما داخل منزلهما، كما أقدمت الميليشيات على قتل عدد من وجهاء آل النشمة، وتفجير منازلهم في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

من جهتها، كثفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات وآليات ميليشيات الحوثي في مناطق كشر بمحافظة حجة، وعمران، واستهدفت أكثر من عشرين غارة مواقع للجماعة ومعدات عسكرية، كان بعضها ما يزال في طريقه إلى مناطق حجور وكشر بمحافظة حجة، التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.

وأدت الغارات إلى مقتل المئات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية أبرزهم قائد كتيبة الحوثيين التي تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال خصوم الجماعة في قرى كشر أحمد السواري، ونجحت الغارات في قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، تجددت المواجهات بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي الإيرانية في بعض مناطق كشر، وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل شنوا هجوما على مواقع المتمردين، وتمكنوا من قطع الطريق إلى مركز المديرية، ودارت معارك عنيفة في بني سعيد وبني عمر والزعاكرة.

مشاهدات يمنية