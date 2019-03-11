لا سعوديين بين 157 قتيلا على الطائرة الإثيوبية المنكوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أفادت معلومات نشرها التليفزيون الإثيوبي أمس، عدم وجود أي سعودي على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة التي سقطت أمس، وراح ضحيتها 157 شخصا من 33 دولة خلال رحلة متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، وكتب على «تويتر» يقول «يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحباءهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينج 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا».

وقالت الشركة في بيان لها إن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي تحطمت بالقرب من بلدة بشوفتو، على بعد 50 كلم جنوب شرق أديس أبابا.

وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينج 737، التي يعتقد أنه كان على متنها 149 راكبا وطاقم عمل مؤلفا من 8 أشخاص، قد أقلعت الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي، وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تدشين عمليات بحث وإنقاذ ولم يعرف سبب الحادث، وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في تغريدة» المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي جيبريمريم يعرب عن خالص أسفه لوقوع مثل هذا الحادث»، وأضاف البيان أن جيبريمريم، الذي سافر لموقع الحادث، أعرب عن خالص «تعازيه» لأسر الضحايا.

جنسيات الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الراكبون من 33 جنسية

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32 كينيا

18 إثيوبيا

18 كنديا

7 فرنسيين

8 صينيين

8 من الولايات المتحدة الأمريكية

3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة