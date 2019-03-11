رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: لا يمكن إقالة ترمب من منصبه

اسماء السيد - واشنطن: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من دونالد ترمب، في مقابلة الأحد، إنّ الرئيس الأميركي لا يُمكن إقالته من منصبه.

وأوضح باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر تلفزيون "سي بي إس" أنّ "القانون واضح، لديّ ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل".

مع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلًا إنّه "لن يكون مناسبًا" بالنسبة إليه أن يفعل ذلك.

تابع "أحاول عدم التّعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحةً أنّه من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أيّ مسؤول آخر".

وقد انتقد ترمب باول مرارًًًًا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ في هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال "لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد". أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطرًا كبيرًا.

