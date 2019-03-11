اسماء السيد - واشنطن: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من دونالد ترمب، في مقابلة الأحد، إنّ الرئيس الأميركي لا يُمكن إقالته من منصبه.
وأوضح باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر تلفزيون "سي بي إس" أنّ "القانون واضح، لديّ ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل".
مع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلًا إنّه "لن يكون مناسبًا" بالنسبة إليه أن يفعل ذلك.
تابع "أحاول عدم التّعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحةً أنّه من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أيّ مسؤول آخر".
وقد انتقد ترمب باول مرارًًًًا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ في هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال "لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد". أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطرًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: لا يمكن إقالة ترمب من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.