6 مصريين بين ضحاياها.. كل ما تريد معرفته عن تحطم الطائرة الإثيوبية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس بابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، المعلومات المتوفرة حتى الآن حول حادث تحطم الطائرة الأثيوبية.

* الطائرة الإثيوبية، من طراز "بوينج 737-800 ماكس"، وهو طراز الطائرة الإندونيسية نفسه؛ التي تحطمت يوم 29 أكتوبر الماضي، بعد 13 دقيقة من إقلاعها، في حين تحطمت الطائرة الأثيوبية بعد 6 دقائق فقط من الطيران.

* تأكد وقوع الحادث في الساعة 8.44 صباحًا بالتوقيت المحلي لإثيوبيا، حيث تحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، بحسب المتحدث باسم الخطوط الجوية الأثيوبية.

* الخطوط الجوية الأثيوبية استلمت "الطائرة المحطمة" قبل 4 أشهر، وتحديدا في نوفمبر 2018، وحلقت الطائرة المنكوبة منذ استلامها لمدة 1200 ساعة، بحسب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، تولد ولد ماريام.

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* آخر إقلاع للطائرة المنكوبة قبل تحطمه، كان عندما وصلت إلى أديس بابا صباح اليوم قادمة من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج ، وكان لا يوجد بها أي خلل.

* آخر أعمال صيانة شهدتها الطائرة المنكوبة، كانت في 14 فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية على موقعها.

* قائد الطائرة إثيوبي الجنسية وكيني الأصل، وهو الكابتن "يارد مولوجيتا"، وتصفه الخطوط الجوية الأثيوبية، بأنه طيار من ذوي الخبرة، وحسن الأداء الطائر، وحلق لـ8 آلاف ساعة قبل الحادث، ومساعده هو أحمد نور محمد نور، حلق لأكثر من 200 ساعة.

* ذكر المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، تولد ولد ماريام، في مؤتمر صحفي عقب الحادث أنه لا يوجد ناجين من حادث تحطم الطائرة، وأن الطائرة كان على متنها 157 شخصا، بينهما 149 راكبًا يحملون جنسيات 33 دولة، و8 من أفراد الطاقم.

* ركاب الطائرة، كان بينهم 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، وكان يوجد فيها 6 مصريين و2 مغربيين وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 أمريكان.