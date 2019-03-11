أوروبا.. كيف يمكن للاجئين الحصول على استشارة للعودة إلى وطنهم؟

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دبي - بواسطة محمد فارس إذا كنت ممن رفضت طلبات لجوئهم ويجب عليهم العودة إلى بلدانهم أو ممن يفكرون بالعودة الطوعية إلى أوطانهم، يمكنك الحصول على الاستشارة من أجل ذلك، لكن كيف تكون هذه الاستشارة وأين يمكن الحصول عليها؟ © Reuters/F. Bensch Provided by Deutsche Welle
بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى مغادرتك لبلدك واللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، من المرجح أن تكون عودتك صعبة، ولذلك يتم تقديم الاستشارة بهذا الخصوص في معظم الدول الأوروبية. وبالرغم من أنه لا يتم تقديم خدمات الاستشارة إلا للراغبين بالعودة الطوعية في كثير من الأحيان، إلا أن دولاً مثل الدنمارك تقدّم الاستشارة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يواجهون الإعادة القسرية أيضاً. ويقدم مجلس اللاجئين الدنماركي (DRC) استشارات حول العودة منذ حوالي أربعة عقود. ويؤكد المجلس على ضرورة أن تسير الدول الأوروبية الأخرى أيضاً على خطى الدنمارك في تقديم خدمات الاستشارة لطالبي اللجوء من أجل العودة، حتى بعد الرفض النهائي لطلبات لجوئهم.لماذا يخاف كثيرون من العودة؟يخشى الكثير من المهاجرين من "وصمة الفشل"، أي من إمكانية اعتبار عودتهم فشلاً في نظر المجتمع الذي يعودون إليه، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا، والتي تضيف أن ما يهم الأشخاص الراغبين بالعودة هو ألا يعودوا خاليي الوفاض، خاصة وأنهم قد يكونون مدينين بمبالغ كبيرة اقترضوها من أجل رحلة الوصول إلى أوروبا. أما بالنسبة للذين تغرّبوا عن بلدانهم لفترات طويلة، فهم يخافون من صعوبة الاندماج في المجتمع عند العودة، حسبما تقول المنظمة. وهذا يتعلق بشكل أساسي بالذين لديهم أطفال لا يتكلمون لغة آبائهم. كما أن هناك مخاوف أخرى قد تتعلق بخشية فقدان وظيفة أو الابتعاد عن الأقارب والأصدقاء وغيرها من الأسباب والمخاوف. ما هي أهمية الاستشارة؟تساعد الاستشارة على التحقق من أن عملية العودة إلى البلد الأصلي ستكون "كريمة وشاملة"، وفقاً لمجلس اللاجئين الدنماركي، والذي يقول بأن أي شخص يعود إلى وطنه، وخاصة الذين رفضت طلبات لجوئهم، يحتاجون إلى معرفة الخيارات والإمكانيات المتاحة لهم، حتى يتمكّنوا من اتخاذ قرار أفضل بشأن مستقبلهم. ومجلس اللاجئين الدنماركي هو جزء من شبكة منظمات تعمل على دعم إعادة اندماج العائدين إلى بلدانهم. وتضم الشبكة المعروفة باسم ERSO منظمات أخرى في كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا. وقد حصل اللاجئ الغيني غونوتي على الاستشارة عبر الشبكة لمغادرة هولندا إلى غينيا. عاش غونوتي في هولندا لمدة خمس سنوات، ورغم وجود ما يستمتع به مثل تعلم النجارة ولعب كرة القدم، إلا أنه كان يجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع الجديد، وقرر العودة إلى بلده، لكنه كان بحاجة للاستشارة لأنه كان يعاني من مشاكل مع عائلته، ما جعله يتردد في البداية، إلى أن حصل على الاستشارة وعاد.
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ويموّل الاتحاد الأوروبي برنامجاً يسمى (ERRIN) لدعم المنظمات التي تقدم المشورة لطالبي اللجوء واللاجئين. ويشمل البرنامج 18 بلداً في أوروبا، من بينها النرويج وسويسرا، لكنه لا يشمل إيرلندا وقبرص. فإذا كنت في إيرلندا أو قبرص وتريد التحدث مع شخص مختص عن العودة إلى بلدك الأصلي، يمكنك التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة.هل الاستشاري محل للثقة؟قد تؤدي عدة عوامل إلى صعوبة اتخاذ قرار العودة، مثل الخشية من الاعتقال أو الظروف المعيشية الصعبة أوغيرها، لكن الاستشاريين يدركون مثل هذه الضغوط ويعرفون أنهم بحاجة إلى كسب ثقة الشخص. تقول سينغر: "الثقة لا تأتي بشكل تلقائي فالناس بحاجة إلى أن يروا أن المعلومات المقدمة لهم دقيقة وأنك ستتابع أوضاعهم".
وفي هذا السياق تقول المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا إن المشورة غير ملزمة (لا تلزم الشخص بالمغادرة) كما أنها غير متحيزة، وتضيف أنه لا يجوز أن يؤثر تلقي الاستشارة على مصلحة اللاجئ أو طالب اللجوء، مشيرة إلى أن الاستشاريين مؤهلون ولديهم معرفة واسعة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء.
ماريون ماكغريغور/م.ع.ح
المصدر:مهاجر نيوز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.