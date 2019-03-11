دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس شركة الطيران الإثيوبية يعلن جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة

أديس أبابا (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية للصحفيين إن الطائرة التي تحطمت يوم الأحد كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة.

وأضاف أن من بين الركاب 32 من كينيا و18 من كندا وتسعة من إثيوبيا وثمانية من إيطاليا وثمانية من الصين وثمانية من الولايات المتحدة وسبعة من بريطانيا وسبعة من فرنسا وستة من مصر وخمسة من هولندا وأربعة من الهند وأربعة من سلوفاكيا وثلاثة من النمسا وثلاثة من السويد وثلاثة من روسيا واثنان من المغرب واثنان من إسبانيا واثنان من بولندا واثنان من إسرائيل.

وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوجو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة.

وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)