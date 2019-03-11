الداخلية المغربية: إعادة 8 مواطنين يشتبه بارتباطهم بداعش من سوريا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسوريا إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية "لتورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، موضحة أنه "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة، الى ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".

ولفتت الى أن "هذه العملية التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المواطنين الثمانية من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان".

وأشادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بهذه العملية، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو المملكة في إعادة مواطنيها الذين انتقلوا للقتال في صفوف تنظيم داعش.