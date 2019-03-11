الجيش الكوري الجنوبي: نتابع عن كثب جميع التحركات في الشمال

أعلن مدير الاعلام في هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية كيم جون - راك، أن هيئة الاركان تتابع وتراقب عن كثب جميع تحركات كوريا الشمالية مع الأخذ فى عين الاعتبار إمكانية استعدادها لإطلاق صاروخ.

وسبق أن ذكرت السلطات الاستخباراتية العسكرية أنه من السابق للأوان اعتبار أن تلك التحركات، التى تشير الى إعادة البناء فى موقع إطلاق الصواريخ فى دونغتشانغ - رى، والتى بدأت قبل عقد لقاء القمة الكورى الشمالى والأميركى الثانى فى هانوى يومى 27 و28 شباط الماضى، بأنها تحركات لاستعداد الشمال لإطلاق صاروخ.