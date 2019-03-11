خامنئي قلّد سليماني وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام حربي بالبلد

قلّد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام حربي في البلاد على الإطلاق.

ويُعتبر سليماني أوّل من يحصل على هذا الوسام منذ انتصار الثورة الإيرانية قبل 40 عامًا.