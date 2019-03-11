روحاني وصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تولّيه منصبه عام 2013.

وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، قد وصل أمس الأحد إلى بغداد، تمهيدًا لزيارة روحاني التي تبدأ اليوم وتستمرّ ثلاثة أيام. ومن المفترض أن يلتقي روحاني، نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني.

مع الإشارة إلى أنّ السيستاني، رفض من قبل لقاء الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، حينما زار العراق عام 2008، كما رفض لقاء مبعوث مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، قبل عامين.