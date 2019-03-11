محكمة ماليزية أفرجت عن إندونيسية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أطلقت محكمة إندونيسية، سراح الإندونيسية ستي عائشة، المتّهمة باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كيم جونغ نام، بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجّهة لها.

وكانت قد اتّهمت كلّ من عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ، بقتل جونغ نام برشّ غاز الأعصاب "في.إكس" على وجهه في مطار كوالالمبور في شباط 2017، في طريقة تذكّر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.

في هذا الإطار، لفت السفير الإندونيسي لدى ماليزيا رسدي كيرانا، إلى "أنّنا مسرورون لقرار المحكمة. سنحاول إعادة عائشة جوًّا إلى إندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة".