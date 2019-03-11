وزير الدفاع اليمني أوعز برفع جاهزية الجيش لشن معركة الحسم ضد أنصار الله

لفت وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، بحب ما نقلت عنه وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية، إلى أنّ "حركة "أنصار الله" (الحوثيين) ترفض السلام، وخيار الحسم هو الحل الوحيد مع هذه الميليشيا الإنقلابية".

وشدّد خلال اجتماع عقده في محافظة مأرب مع رؤساء الهيئات والدوائر وعدد من قيادات الجيش الوطني، على "رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش الوطني، استعدادًا لمعركة الحسم واستكمال تحرير باقي أراضي الوطن" من قوات "أنصار الله" وحلفائها"، مؤكّدًا "أنّنا في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة عدونا الغاشم، الّذي قتل ودمّر وأهلك الحرث والنسل".

وركّز المقدشي على أنّ "جميعنا ملزمون بالترفع عن الخلافات والمصالح الضيقة والعمل المشترك بروح وطنية مخلصة، لدحر مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني، وأريد من الجميع أن يتحلّوا بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم".