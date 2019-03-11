روحاني غادر طهران باتجاه العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر 3 أيام

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني العاصمة طهران، متوجّهًا إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي، في زيارة رسمية تستمرّ 3 أيام.

وتأتي أوّل زيارة لروحاني إلى العراق بدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح.

ومن المقرّر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة التاريخية، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، في ظلّ العقوبات الأميركية على طهران.