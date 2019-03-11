رئيس الإحتياطي الفدرالي الأميركي أعلن أن ترامب لا يمكنه إقالته من منصبه

رئيس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يُمكنه إقالته من منصبه"، موضحًا أنّ "القانون واضح، لديّ ولاية مدّتها أربع سنوات، وأعتزم أن أؤدّيها بالكامل".
ومع ذلك، رفض باول، في مقابلة تلفزيونية، انتقاد ترامب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، لافتًا إلى "أنّني أحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحةً أنّ من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أيّ مسؤول آخر".
وكان قد انتقد ترامب باول مرارًا، بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
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