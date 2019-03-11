جنبلاط: سأسخر كل طاقتي لتمكين تيمور في قيادة السفينة

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صورة لعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "بعد اربعين عاما على مسرح السياسة وماتخللها من ازمات وحروب واغتيالات ونجاحات واخفاقات فإنه اجمل شيء هو مشاهدة الغير على مسرح باريس برفقة الاحفاد فؤاد وسابين مع ديانا والدتهم الغالية ومع رفيقة العمر نورا . اما تيمور فانه على المسرح اليوم وسأسخر كل طاقتي لتمكينه في قيادة السفينة".

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