اللقيس: للحوار مع القيادة السورية لمصلحة بلدنا ومصديرنا وتجارنا ومزارعينا

لفت وزير الزراعة حسن اللقيس، في حديث اذاعي الى أنه "بموضوع العلاقة مع سوريا موزارة زراعة نحن معنيون بشق الإستيراد والتصدير"، مشيرا الى أنه "لا بد من الحوار والنقاش والتفاوض مع القيادة السورية لمصلحة بلدنا ومصديرنا وتجارنا ومزارعينا".
وأكد اللقيس أن "هذا الموضوع من أولوياتنا ووضعناه على جدول الأعمال لبحثه مع وزارة الزراعة السورية، ونأمل تخفيض الرسوم الجمركية وضبط التهريب عل الحدود".
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