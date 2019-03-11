كشفت صحيفة "الأخبار" ان نادر فرحات، اللبناني المسجون في الباراغواي منذ أيار الماضي بتهمة "تبييض أموال المخدرات لصالح حزب الله"، يواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ولفتت إلى ان "ضغوطا شديدة تُمارس على السلطات في الباراغواي، وعلى السفارة اللبنانية في أسونسيون، من أجل تطبيق القرار الأميركي، من دون نتيجة حتى الساعة. فالبعثة الدبلوماسية لا تقوم بأكثر من "واجبها" في حماية مواطن لبناني من تسليمه إلى السلطات الأميركية، التي تشنّ حملة سياسية ضدّ اللبنانيين في بلدان أميركا اللاتينية، وتحديداً منطقة المثلث الحدودي التي تجمع البرازيل - الأرجنتين - الباراغواي.
ولفتت مصادر مُتابعة للموضوع إلى انّ "قرار تسليم نادر صدر أكثر من مرّة، ولكن كان محاميه يستأنف، مُستفيداً من وجود دعوى في الباراغواي ضد فرحات". آخر قرارات التسليم إلى الولايات المتحدة الأميركية، صدر قبل نحو أسبوعين، وقد قرّر المحامي عدم الاستئناف مُجدّداً".
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: اللبناني نادر فرحات المسجون بالباراغواي يواجه خطر الترحيل لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.