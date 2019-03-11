أكّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إعادة النظر بجميع الإعفاءات الجمركية المقونَنة أصبحت ضرورة ملحّة، مهما كان نوعها، لأنّ الخزينة بحاجة إلى موارد إضافية لسدّ العجز، ولأنّ بعض هذه الإعفاءات يساء استخدامها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: إعادة النظر بجميع الإعفاءات الجمركية المقوننة أصبحت ضرورة ملحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.