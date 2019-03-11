أوضح مقرّبون من رئيس الحكومة سعد الحريري، في تصريح إلى صحيفة "الحياة"، أنّ "الوزيرين المسافرين إلى مؤتمر بروكسل، أي وزير الشؤون الإجتماعية ريشادر قيومجيان ووزير التربية أكرم شهيب، مدعوّان مباشرة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوارات، قبل يوم من زيارة الحريري. أمّا الدعوة إلى المؤتمر فقد وجهت إلى الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقربون من الحريري للحياة: الوزيران المسافران إلى بروكسل مدعوان مباشرة من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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