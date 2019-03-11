سليم عون: مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون انه "لا مانع من إنتظار الحل السياسي في سوريا الى ما شاء الله، شرط أن تبادر أي دولة أو مجموعة دول وتؤمن إستضافة النازحين السوريين إلى حينه. مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى".

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