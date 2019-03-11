المرشح للانتخابات الفرعية بطرابلس سامر كبارة:نرفض فرض جمالي على الطرابلسيين

رأى المرشح للانتخابات الفرعية في طرابلس وابن شقيق النائب محمد كبارة، سامر كبارة ان "الطريقة التي فُرضت فيها ديما جمالي خطأ. هي لا تعرف طرابلس. إذا أرادت أن تُشرّع، ألا يجب أن تكون على اطلاع على البيئة؟".

ولفت في حديث إلى "الأخبار" إلى انه "في أيار كان هناك معركة انتخابية على مستوى البلد، ورئيس الحكومة سعد الحريري وفّر لجمالي الرقم الذي نالته. اليوم المعركة مختلفة، وليست سياسية، بل غيرةً على طرابلس. هناك مئات السيدات الطرابلسيات المؤهلات لخوض الانتخابات، لماذا هذا التسرّع في اختيار جمالي؟".

وأكّد أنّ موقفه بالترشح "نابع من أنّ طرابلس أولاً، ونحن حريصون على أن يكون نوابها غيورين عليها أكثر من الجميع". وكرّر سامر أكثر من مرّة أنّه رافضٌ لـ"التسرّع" في إعادة "فرض" جمالي على الطرابلسيين، هي "الغريبة" عنها.