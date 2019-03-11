تشمل أجرة التاكسي.. تعرف على موعد تطبيق المرحلة الثانية من التحول المالي الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية "أي فاينانس" إن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لدعم التحول الرقمي، تبدأ لسداد تكلفة كل ما قيمته تبدأ من جنيه واحد إلى 500.

وأضاف سرحان لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الثانية تشمل جميع المعاملات المالية في حياة المواطن بما فيها وسائل المواصلات بمختلف أشكالها، ورسوم دخول الحدائق والمتاحف، وغيرها، وسيتم الدفع فيها إلكترونيًا.

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وأضاف أن تطبيق التحول الرقمي على وسائل المواصلات وسيارات الأجرة، من خلال تركيب عدادات إلكترونية لكل سيارة، وتوفير كروت ذكية بالسوبر ماركت مشحونة يتم من خلالها دفع الأجرة للسائق: (عشان متيحججش بالفكرة)، متابعًا أنها ستطبق أيضًا على تذاكر مترو الأنفاق.

وتابع: "دفع الأجرة من خلال كروت الشحن ليست فكرة جديدة وتم تطبيقها على أتوبيسات مواصلات مصر"، مؤكدًا أن البنوك ستطرح كروت مسبوقة الدفع في الأسواق.

ولفت إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية للتحول الرقمي، في يوليو المقبل، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.​