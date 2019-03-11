مصدر في "الكهرباء" يكشف أسباب تأخر إطلاق خاصية الشحن بـ"البلوتوث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتعميم تجربة الشحن الجديدة باستخدام "البلوتوث" لتحويل رصيد لعداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن سبب تأخر إطلاق المنظومة الرئيسي، وجود مشكلات مختلفة خاصة بنوعية العدادات التي تم توريدها لبعض الشركات، ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإصدار تعليمات مشددة بتأخر إطلاق التجربة الجديدة لحين الانتهاء من أي مشكلات فنية.

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وتابع المصدر أنه سيتم تطبيق وتعميم النظام الجديد للشحن خلال الفترة القليلة المقبلة، في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التطبيق الجديد لشحن عدادات الكهرباء باستخدام "البلوتوث" وهو تطبيق مجاني بعنوان "gt pay" والذي يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد، والخاصة بالرصيد على هاتفه المحمول دون الحاجة لقراءة للعداد.

وأوضح أن إدارات الكهرباء المختلفة بدأت تستقبل المشتركين الراغبين في تغيير كروت الشحن الخاصة بهم بأخرى يمكنها العمل بتقنية البلوتوث من خلال إدارات شركات توزيع الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن تكلفة تغيير الكارت لن تتعدى الـ20 جنيهًا ولا توجد أي رسوم لعملية تحويل الرصيد باستخدام البلوتوث.

وتابع أن نظام الشحن الجديد يمكن المشترك من تحويل رصيد لعداد الكهرباء من هاتفه المحمول في أي وقت و من أي مكان.​