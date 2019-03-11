"محمود" يطلب تطليق زوجته: "طلع نظرها ضعيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "محمود م." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لتطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "كل ما بطلب منها هدوم بألوان معينة تجبلي عكسها، والغريب أنها بتشوفها قدامها بس مراتي عندها عمى ألوان".

وأضاف "محمود" 33 سنة، صاحب كافيه: "تزوجت من شهيرة 28 سنة، زواجًا تقليديًا، عن طريق اختيار أمي لها، وبعد التعرف عليها رأيتها بشوشة رغم نظرها الضعيف، ولبسها نظارة كبيرة جدًا، إلا أني وافقت على الزواج منها بدون خطبة، واستمر زواجنا 8 أشهر فقط".

تابع الزوج: "أحببت زوجتي لأنها مطيعة ومتعلمة ورقيقة، وبالفعل عشت معها أجمل شهر عسل بحياتي، لكن بعد فترة رأيتها تتفقد كل شيء بدقة غريبة وتقترب من الأشياء لرؤيتها بوضوح، فقمت بعرضها على الطبيب، وقامت بتغيير نظارتها".

Advertisements

يشكو الزوج: "ظل الوضع كثيراً، حتى تحول ضعف النظر لديها إلى عمى ألوان، وكلما طالبتها بإحضار ملابسي البيضاء، تأتي بغيرها، وأصبحت الخلافات تدخل بيننا من ذلك الوقت، لكن الغريب في الأمر هو أنها كانت ترفع صوتها معي".

يكمل حديثه: "تكلمت كثيرًا مع والدها لكنها لم تقتنع، ولا يوجد منها فائدة فزوجتي تأخذ الوضع بكل تهريج، وشعرت بأني تزوجت من سيدة كبيرة بالسن، وأنا من أقوم بمساعدتها، وترتيب مستلزماتي".

يختتم الزوج: "ذهبت للجلوس بمنزل أهلي بعدما شعرت باستحالة المعيشة معها، فزوجتي لم تستمع إلى طلباتي وتظل خارج المنزل مع الجيران لفترات طويلة وأنا بالداخل، حتى أنها ترفض الذهاب إلى الدكتور للعلاج"، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق، وحملت رقم 2853 لسنة 2018 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.​