إثيوبيا والصين توقفان استخدام طائرة بوينغ 737

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية اليوم، الإثنين، أنّها أوقفت استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بعد كارثة تحطّم طائرة من الطراز نفسه الأحد ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً. كما طلبت الصين من شركات الطيران لديها وقف استخدام هذا الطراز من الطائرات.

وقالت شركة الخطوط الأثيوبية المملوكة من الدولة، في بيان على "تويتر"، إنه "في أعقاب الحادث المأسوي الذي تعرّضت له الرحلة إي تي 302... قرّرت الخطوط الإثيوبيّة وقف استخدام جميع طائراتها من طراز بي-737-8 ماكس اعتباراً من الأمس، العاشر من آذار/مارس، حتّى إشعار آخر".

وأضافت الشركة، التي تُعدّ أكبر ناقل جوّي في أفريقيا، أنه "على الرغم من أننا لا نعلم حتّى الآن سبب الحادث، قرّرنا وقف أسطول تلك الطائرات بالتحديد، وذلك في إجراء احترازي".

وتحطّمت الطائرة، أمس، بعد ستّ دقائق على إقلاعها من أديس أبابا متّجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الـ149 وأفراد طاقمها الثمانية. ومن بين الضحايا سيّاح ورجال أعمال وموظّفون في الأمم المتحدة. وأعلن البرلمان الإثيوبي عن اليوم كيوم حداد وطني، فيما بدأت هوّيات الضحايا تتكشّف.

وتُعدّ طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" من أحدث طائرات الركّاب في العالم وأكثرها تطوّراً. لكنّ الشركة تعرّضت لانتقادات عدّة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

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وفي أعقاب هذا الحادث، طلبت الصين، اليوم، من شركات الطيران لديها، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8. وقال المكتب الصيني للطيران المدني في بيان، إنّ استخدام تلك الطائرات قد يُستأنف بعد تأكيد من جانب السلطات الأميركية وشركة بوينغ في ما يتعلّق بـ"الإجراءات المتّخذة لضمان سلامة الرّحلات بشكل فعّال".

وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها.

وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

ولتبرير قراره، قال المكتب الصيني للطيران المدني إنّه "في ضوء أنّ الحادثين الجوّيَين يتعلّقان بطائرتَي بوينغ 737 ماكس 8 كان قد تمّ تسليمهما حديثاً، وأنّ الحادثين وقعا خلال مرحلة الإقلاع، فهناك قدر من التشابه بينهما".

وأشار المكتب الصيني للطيران المدني إلى أنّ إجراء تعليق رحلات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 سيدخل حيّز التنفيذ اليوم، الساعة 18,00 بالتوقيت الصيني (10,00 ت غ).