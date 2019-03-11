انت الان تتابع تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: خطر يهدد قطاع الطاقة في الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 08:45 صباحاً - حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، من مخاوف حقيقية قد تصيب قطاع الطاقة في الجزائر الذي تعتبر سادس أكبر بلدان العالم تصديراً للغاز الطبيعي، وثالث أكبر مورد له إلى الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بسبب استمرار الاحتجاجات.

وأضافت الصحيفة أن الضغط على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتزايد من قبل الشارع لمنعه من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، حيث انضمت أمس الأحد شركات النفط والغاز للاحتجاجات الشعبية في حين دعت جماعات المعارضة السياسية، الجيش للتدخل بعد نحو أسبوعين على انطلاق الاحتجاجات.

وعاد بوتفليقة أمس إلى الجزائر قادماً من جنيف بعد رحلة علاجية، وهو الذي لم يظهر منذ انطلاقة الاحتجاجات، التي بدأت تنتشر وتتوسع لتصل إلى قطاع الطاقة.

وقريباً إذا ما استمرت الاحتجاجات فإن تأثيرها على قطاع الطاقة يمكن أن يظهر، فعلى الرغم من أنها لم تؤثر على الفور على تدفقات النفط والغاز، فإن بعض أعضاء نقابة عمال الطاقة قالوا إن الإنتاج يمكن أن يتوقف عند تطبيق الإضراب الجماعي.

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ونقلت الصحيفة عن ميدخان عبد الله، العضو النقابي قوله: إن الأمور تزداد سخونة، حيث استجاب ما يقرب من 90% من العاملين في شركة الغاز الحكومية للإضراب، في حين وصلت نسبة المستجيبين للإضراب في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" إلى نحو 85%، بحسب ما ذكر زكريا بن حداد، الأمين العام لاتحاد عمال الطاقة في الجزائر.

موظف في شركة "سوناطراك" قال للصحيفة: إنه لا يوجد أي إضراب نافياً الأنباء التي تحدثت عن ذلك، في وقت نشر فيه عمال الشركة صوراً للاحتجاجات واللافتات التي رفعت رفضاً للولاية الخامسة لبوتفليقة.

التحديات التي تواجه بوتفليقة، برأي الصحيفة، لم تقتصر على صوت الشارع، بل وصلت إلى النخب السياسية الحاكمة، فلقد أعلن 7 على الأقل من أعضاء جبهة التحرير الوطنية (الحزب الحاكم)، استقالتهم تحت وقع احتجاجات الشارع.

وفي هذه الأثناء تتوالى النداءات للجيش من أجل التدخل وإزاحة الرئيس؛ خشية من انزلاق الأمور وتطورها في بلاد عانت طيلة سنوات عشر من الحرب الأهلية خلال تسعينات القرن المنصرم، والتي قتل فيها ما لايقل عن 200 ألف شخص.

والأسبوع الماضي، قدمت مجموعة مؤثرة من المحاربين القدامى في الجزائر دعماً للاحتجاجات الشعبية عندما أعلنت عن أنها "واجب وطني".