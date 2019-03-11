شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحطم الطائرة الإثيوبية..الصين توقف استخدام «بوينغ 737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الإثنين، إنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بحلول الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وكانت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً. وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017.

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ففي أكتوبر، تحطمت طائرة 737 ماكس لشركة ليون أير الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وقالت إدارة الطيران المدني بالصين في بيان، إنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات بعد الاتصال بشركة بوينغ، وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وأضافت: “في ضوء الحادثين اللذين كانت طائرات تم تسلمها حديثا من طراز بوينج 737-8 طرفاً فيهما ووقوعهما خلال مرحلة الإقلاع فهناك قدر ما من التشابه”.

وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع مبدأ الهيئة بعدم التغاضي مطلقاً عن الأخطار التي تهدد السلامة.