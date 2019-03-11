انت الان تتابع إصابة نحو 30 مسافرا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية وقعت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار كنيدي الدولي بنيويورك. وكتبت إدارة الإطفاء في بداية الأمر على صفحتها في تويتر أنها عالجت في المطار 32 راكبا من إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم"، ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29". وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية "Turkish Airlines" كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم.

وكانت الطائرة قادمة من إسطنبول، وأن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.وفي 7 فبراير الماضي، اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل نحو 240 راكبا، للهبوط اضطراريا، بعد حدوث صدع في نافذة قمرة القيادة.وقام طيارو الرحلة رقم "TK706" المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الأفغانية