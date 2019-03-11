الجيش اليمني يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

شنت وحدات من الجيش اليمني اليوم قصفًا مدفعيًا، استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع / 21 سبتمبر / الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشا الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب, وأسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الإرهابية ، ومصرع وإصابة من كان على متنها.